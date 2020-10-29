Численность населения Туркестанской области на 1 сентября 2020 года составила 2 036 029 человек.

Из них в городской местности 412 819 человек (20,3%), в сельской местности 1 623 210 человек (79,7%).

По сравнению с соответствующим временем прошлого года численность населения выросла на 1,4%. По республике область занимает 1 место по показателям рождаемости и естественного прироста. Об этом в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного департамента статистики Айдар Абильдабеков, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Наряду с этим, во II квартале 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по Туркестанской области составила — 168 301 тенге.

«Максимальная среднемесячная заработная плата установлена в Созакском районе — 243 324 тенге, минимальная заработная плата в Сарыагашском районе – 137 498 тенге. Во II квартале 2020 года максимальная месячная заработная плата установлена в отрасли «Финансы и страхование» — 220 355 тенге, минимальная в сфере «Операции с недвижимым имуществом» — 70 121 тенге. В области цены на продовольственные товары подорожали на 7,1%, непродовольственные товары -на 3%, платные услуги — на 5,5%»,-сказал руководитель департамента.

Вместе с тем, объем валового регионального продукта Туркестанской области за январь-июнь 2020 года составил 770 млрд. тенге, по индексу физического объема область заняла первое место в республике. В структуре валового регионального продукта промышленность занимает 19,7%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 14,6%, образование – 12,7%.

За январь-сентябрь текущего года объем инвестиций в основной капитал по Туркестанской области составил 414 млрд. 53 млн. тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 66,7%. 86,2% основных инвестиционных вложений осуществляли малые предприятия.