Истории выздоровлений в Шымкенте превращаются в зелёный сад

Кадры как мужчины посадили дерево в благодарность за спасение своей матери облетели весь Казнет. Необычное «спасибо», которое еще долгие годы будет радовать пациентов и дарить тенистую прохладу, появилось на территории 2-ой городской больницы.

Сотрудники больницы отмечают, это подобная обратная связь от благодарных родственников и пациентов, она и подарила учреждению небольшой сад. Пациентка, за спасение которой накануне так сердечно отблагодарили дети, успешно выписалась. Ее медицинская история практически пустила корни во дворе больницы.

Бакытжан Позилов, главный врач больницы №2 города Шымкента: «С прошлого года мы посадили более 700 деревьев, у нас большая территория, более 5 гектаров. И, как вы знаете, есть у нас роддом. За каждого нового появившегося человека его родители могут посадить дерево на память».

Идея с озеленением, принадлежит главному врачу больницы Бакытжану Позилову. Традиция появилась несколько лет назад, с тех пор тут растут молодые деревья и саженцы самых разных сортов. Таким образом, по словам медика, родные и близкие тех, кого буквально вернули с того света врачи, оставляют живое напоминание о добрых историях с хэппи-эндом. Бывают даже такие, в реальность которых сложно поверить…

«У нас находился пациент, мужчина, ему было 70 лет. Он лежал долго и в реанимации, и в отделении. Мы выписали, всё было удачно. Дочки пришли и в благодарность посадили дерево, в один день, когда я делал обход и проходил мимо, увидел, что одно дерево засохло, не растет. И в этот же день он поступает снова, снова в сложном состоянии, а потом выписался и все нормально», — рассказывает врач.

К слову, саженцы благодарные горожане выбирают сами, по своему бюджету и вкусу. Затем за ними бережно следят садовники. Мелдебек Сагандыков, подмечает, что каждое новое дерево — это очередное подтверждение профессионализма врачей, олицетворение человеческого духа и желание жить!

«Ухаживаем за каждым деревом, поливаем и, конечно же, удобряем. Считаю, что такая инициатива должна появится в каждой больнице, тогда наш город станет еще зеленее и краше», — делится садовник Мелдебек Сагандыков.

Есть в больнице и зимний вариант «благодарности». Когда деревья сажать не сезон, можно принести цветы в горшках.

К слову, оранжерея находится в отделении, где лечат самых тяжелых пациентов. Пока цветов тут, к сожалению, не много…

«Мы находимся в отделении гематологии. Это тяжёлые пациенты с диагнозом лейкоз. Отмечу, что все очень тяжелые пациенты, за тех кто выжил, родственники или они сами, вот подарили цветы», — поясняет медик.

Без преувеличения историю каждого комнатного растения тут помнит весь медицинский персонал. Небольшой домашний сад как истории долгожданного исцеления и бесконечной стойкости врачей.