В казахстанских школах начали сдавать СОЧ, передает Otyrar.KZ.

Суммативное оценивание при дистанционном обучении:

Во 2-11 классах по учебным предметам с учебной нагрузкой 2 часа в неделю и более проводится формативное оценивание, суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ).

Во 2-11 классах по учебным предметам с учебной нагрузкой 1 час в неделю проводится формативное оценивание, СОР и на их основании выставляется оценка за полугодие (СОЧ не проводится).

В 1 классе учебные достижения обучающихся не оцениваются. Годовая оценка не выставляется.

В один день должно проводиться не более трех СОР и СОЧ в совокупности.

Во 2-4 классах время СОР и СОЧ не регламентируется, по каждому предмету дается не более 2 заданий.

В 5-11 классах дается не более 3 заданий.

Расписание СОР и СОЧ составляется администрацией школы.

Задания СОР и СОЧ готовятся учителями самостоятельно в соответствии со спецификацией по предметам.