В отличие от других сортов он быстро созревает и распускается, а также не требует большого количества удобрений.

Крестьянское хозяйство «Туран» работает в сельском округе Карашык города Кентау с 1992 года. Свою деятельность хозяйство начало с выращивания хлопка на 50 га. На сегодняшний день его площадь увеличилась до 1185 га, где на 850 га крестьяне выращивают только хлопок. В настоящее время здесь трудятся 60 человек.

Три года назад хозяйство совместно с научно-исследовательским институтом вывели сорта хлопка «Туран» и «Туркестан», Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

На сегодня товарищество активно выращивает сорт «Туркестан» и экспортирует в другие страны. Этот сорт хлопка, который относится к четвертому типу, подходит для текстильного производства. Стоит отметить, данный сорт выращивают хозяйства других районов и городов области.

По словам председателя КХ «Туран» Хабибуллы Азимова, в прошлом году было собрано 35 центнеров хлопка, в этом году планируется получить более 40 центнеров. Прошлогоднюю продукцию аграрии экспортировали в Турцию и страны Прибалтики. В будущем руководство хозяйства планирует запустить собственное текстильное производство.