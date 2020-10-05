Сегодня в первый понедельник октября во всем мире отмечается Международный день врача, передает Otyrar.KZ.

Профессия врача – это ежедневный подвиг, требующий самоотверженности, чистоты помыслов, чуткости и больших знаний. При всех технологических и научных достижениях современной медицины, главной фигурой, от кого зависит жизнь человека — остается сам Врач.

Каждый день, надевая белые халаты, иногда без сна и отдыха, Вы идете помогать людям, спасаете жизни, боретесь за здоровье каждого вашего пациента.

Позвольте выразить огромную благодарность и признательность за это.

Желаем всем нашим казахстанским врачам успехов в профессиональной деятельности, благополучия вашим семьям, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

С Международным днем врача!