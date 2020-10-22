По поручению Елбасы в республике реализуется проект «Ауыл- ел бесігі».

Основной целью проекта является улучшение качества жизни на селе. Это и развитие инфраструктуры, повышение благосостояния сельчан.

Кажется, что посмотреть как ремонтируют дорогу вышли все жители села Ынтымак. Оно и понятно, жители отдаленного населенного пункта в Сарыагашском районе в последний раз видели здесь дорожную технику еще во времена Союза!

Неожиданностью стало и то, что дорогу, до которой не доходили руки долгие годы, пообещали отремонтировать за пару дней!

Нургиса Байбатшаев, представитель подрядной организации:» Эта улица — пятая по счету. Её протяженность два километра. В целом же в селе Ынтымак мы проводим средний ремонт дорог на 6-ти улицах. Толщина асфальта — 6 сантиметров. Ширина улиц 4-5 метров. Ход строительства на контроле специалистов технадзора. Да и сами жители следят за укладкой асфальта».

Улучшить качество жизни в сёлах позволила программа «Ауыл – ел бесігі».

В Казахстане отобрали 52 населенных пункта. За три года на 90 миллиардов тенге в них должны улучшить транспортную инфраструктуру, решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В государственную программу вошли и села Сарыагашского района Туркестанской области.

Абай АШИРОВ, аким сельского округа Жартытобе Сарыагашского района:»В селе Ынтымак 11 улиц. До конца года проведем средний ремонт на 6 улицах. В пяти селах Жарты-тобинского сельского округа 113 улиц. По программе «Ауыл-ел бесігі» выделены деньги. Все сельские улицы в ближайшие годы будут отремонтированы».

На очереди — село Бостандык. Ремонтом дорог там займутся в следующем году. Проект утвержден для четырех улиц из семи. На деньги из республиканского бюджета акимат должен объявить конкурсы и обеспечить своевременное и эффективное освоение выделенных средств.

Шынар Оразова