В Шымкенте в этом году были предусмотрены средства на строительство и ремонт 261 объекта, то есть 416,8 км дорог и улиц.

В частности, на эти средства, строительные работы будут проведены на 15 объектах, реконструкция на 10 объектах, капитальный ремонт на 6 объектах, средний ремонт на 225 объектах и разработка проектно-сметной документации на 15 объектов.

Из них 240 объектов или 304,9 км автомобильных дорог будут сданы в эксплуатацию в текущем году, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По данным специалистов управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент, за последние 9 месяцев отремонтировано 225 объектов — 260 км дорог. До конца года будет сдано в эксплуатацию еще 15 объектов (44,9 км).

Кроме того, строятся велодорожки на проспекте Республики (от улицы Б. Момышулы до станции), на улице А. Аскарова (от проспекта Республики до проспекта Абая), на улице Жангельдина (от улицы Айбергенова до улицы Рашидова), на улице Туркестанская (от улицы А. Байтурсынова до улицы Ташенова), на улице А. Байтурсынова (от улицы Туркестанская до Дендропарка), на улице Т. Рыскулова (от улицы А. Байтурсынова до улицы Аль-Фараби).