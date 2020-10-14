В Шымкенте сельскохозяйственные ярмарки проводились по выходным. Теперь, для удобства жителей города, ярмарка будет проходит и по средам, передает Otyrar.KZ.

В Енбекшинском районе теперь каждую среду на площади перед Дворцом культуры «Фосфорник» будет проводиться ярмарка сельхозпроизводителей, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

Сельскохозяйственная ярмарка даст гражданам возможность купить качественную и разнообразную продукцию по доступным ценам.

Акимат района просит посетителей ярмарки о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима, поддержании гигиены рук (перчатки, антисептики) и социальной дистанции.