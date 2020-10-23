Бригаде «скорой помощи» пришлось принимать роды прямо в машине, передает Otyrar.KZ.

10 октября на станцию скорой помощи поступил вызов к беременной женщине, у которой начались схватки.

Во время транспортировки у пациентки отошли воды и начались роды.

Фельдшеры, не растерявшись, приняли роды. Перерезали пуповину и затем госпитализировали роженицу с новорожденной в перинатальный центр. Акушеры оценили их состояние как удовлетворительное. В машине скорой медицинской помощи появилась на свет девочка.

Мама с новорожденной чувствуют себя хорошо и благодарна фельдшерам Касимову Магжану и Абилде Карашаш.