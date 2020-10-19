В дежурную часть УП Туркестана поступило сообщение о том, что в одном из торговых домов произошла кража, передает Otyrar.KZ.

Прибывшие на место преступления полицейские установили, что неизвестные лица похитили косметику на сумму 25 тысяч тенге. При проверке камер видеонаблюдения стражи порядка заметили на одной из них молодую девушку, похитившую товар с прилавка.

Ею оказалась жительница областного центра, которая полностью призналась в содеянном. Похищенную косметику подозреваемая использовала для собственных нужд.

Подозреваемая находится под подпиской. Полицейскими выясняется ее причастность к совершению других аналогичных преступлений.