В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился житель поселка Карабулак о том, что ночью к нему во двор проникли неизвестные лица и похитили сварочный аппарат, стоимостью 170 тысяч тенге, передает Otyrar.KZ.

В результате в рамках оперативно-профилактических мероприятий полицейские Сайрамского РУП в течение суток задержали подозреваемого в краже.

Им оказался житель Тулькубасского района, которого доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

Изъятый в качестве вещественного доказательства сварочный аппарат вернули законному владельцу.

Следствием установлено, что подозреваемый заметил во дворе местного жителя сварочный аппарат, который затем похитил, пользуясь отсутствием людей поблизости.

Похищенное имущество молодой человек сдал в пункт приема металл, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование.