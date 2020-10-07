В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что в его яблоневый сад проникли неизвестные лица и украли 8 ящиков с фруктами, передает Otyrar.KZ.

Со слов потерпевшего, в похищенных ящиках находилось по 9,5 кг яблок, общий ущерб составил около 30 тысяч тенге.

На место преступления сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории вокруг сада и опросили очевидцев, а также осуществили другие оперативно-розыскные мероприятия.

В результате участковые инспектора вышли на след воришек и задержали подозреваемых по горячим следам по месту жительства.

Ими оказались двое жителей Байдибекского района, работавшие у потерпевшего по найму.

Часть краденного имущества полицейские вернули законному владельцу. Следствием установлено, что похищенные фрукты подозреваемые планировали использовать для собственных нужд.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.