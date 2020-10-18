На участке по проспекту Республики от улицы Гагарина до улицы Дамбовой будет закрыто автомобильное движение.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщает, что

в связи с проведением среднего ремонта на участке проспекта Республики от его начала до улицы Момышулы и работами по благоустройству района туннеля на «Колосе», с 17 по 23 октября (с 23.00 до 07.00) на участке по проспекту Республики от улицы Гагарина до улицы Дамбовой будет закрыто автомобильное движение.

В управлении просят жителей с пониманием отнестись к ситуации.

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