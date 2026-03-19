Введение сезонных ограничений для грузового транспорта в Казахстане

С 23 марта по 1 мая в ряде регионов Казахстана вводятся временные ограничения движения для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК:

«Весной, в период распутицы, дорожное основание наиболее уязвимо. Ограничения на движение тяжеловесного транспорта направлены на сохранение состояния автодорог», — отметили в министерстве.

С 23 марта ограничения коснутся автомобильных дорог Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и будут действовать до 1 мая.

В южных и западных регионах весенние ограничения уже введены и продлятся до 1 апреля.

Речь идет о дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также областях Жетісу и Ұлытау.

При этом ограничения не распространяются на:

• международные перевозки;

• пассажирский транспорт;

• доставку продуктов питания, лекарств и грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Эти меры ежегодно принимаются для предотвращения разрушения дорожного покрытия в период весеннего переувлажнения», — подчеркнули в министерстве.