Введение сезонных ограничений для грузового транспорта в Казахстане

С 23 марта по 1 мая в ряде регионов Казахстана вводятся временные ограничения движения для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК:
«Весной, в период распутицы, дорожное основание наиболее уязвимо. Ограничения на движение тяжеловесного транспорта направлены на сохранение состояния автодорог», — отметили в министерстве.
С 23 марта ограничения коснутся автомобильных дорог Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и будут действовать до 1 мая.
В южных и западных регионах весенние ограничения уже введены и продлятся до 1 апреля.
Речь идет о дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также областях Жетісу и Ұлытау.
При этом ограничения не распространяются на:
• международные перевозки;
• пассажирский транспорт;
• доставку продуктов питания, лекарств и грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Эти меры ежегодно принимаются для предотвращения разрушения дорожного покрытия в период весеннего переувлажнения», — подчеркнули в министерстве.