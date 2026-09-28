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С 28 сентября ограничат движение на трассе «Тараз — Шымкент» через старый перевал Куюк

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 28 сентября по 4 октября временно ограничат движение на участке республиканской трассы «Тараз — Шымкент» через старый перевал Куюк.

Как сообщили в «ҚазАвтоЖол», ограничения вводят на отрезке с 546-го по 557-й километр из-за дорожных работ.

На время закрытия транспорт, следующий из Тараза в сторону Каратау, направят по альтернативным маршрутам через дороги областного значения «Тараз — Аса — Акколь — Саудакент и Аса — Карабастау».

Для большегрузного транспорта, следующего из Шымкента в направлении Тараза, проезд будет организован через новый перевал Куюк.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и соблюдать требования дорожных знаков.

Уточнить актуальную информацию о состоянии республиканских трасс можно по номеру контакт-центра 1403.

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