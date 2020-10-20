11 января 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции г. Шымкент была задержана и доставлена в полицию Назгуль Есенова, 1993 года рождения, при попытке продажи своего несовершеннолетнего ребенка за 1 000 000 тенге.

По данному факту, в ходе проведения досудебного расследования, данная гражданка полностью признала свою вину .

Подозреваемой была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. 20 марта текущего года собранные по данному уголовному делу материалы направлены в суд с обвинительным актом.

27 сентября 2020 года специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Шымкента данная гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 ч. 2 п. 12 УК РК и осуждена к 6 годам лишения свободы.