Сделка едва не состоялась в Туркестане.

О вопиющем случае рассказали в прокуратуре. Женщина пыталась продать собственного малыша.

Горе-мамаша планировала оформить сделку нотариально. На просьбы юриста одуматься и не совершать преступления мать годовалого ребенка не реагировала. После безуспешных попыток нотариус написала заявление в полицию. Подозреваемая в продаже «живого товара» была задержана с поличным, в время спецоперации. Выяснилось, что женщина — жительница Толебийского района. Ребенок, которого пыталась продать собственная мать, оказался болен пневмонией.

«Гражданка, которая собиралась продать сына, в настоящее время задержана. В отношении нее проводится досудебное расследование по части 2-ой статьям 135-ой Уголовного кодекса Республики Казахстан – торговля несовершеннолетними», — говорит Галымжан Оналбек, прокурор Туркестана.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.