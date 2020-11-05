В Туркестанской области участковые инспекторы пресекли 130 уголовных правонарушений, связанных с наркотиками.

Так, при несении службы по охране общественного порядка участковый инспектор МПС Толебийского РОП на улице одного из поселков остановил автомашину ВАЗ.

При проверке документов в салоне машины полицейские обнаружили пакет с содержимым, похожее на наркотические вещества. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. При обыске автомашины оперативники изъяли полиэтиленовые пакеты с наркотиками, принадлежащие пассажиру ВАЗ, жителю города Шымкент.

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось “высушенной марихуаной” общим весом более 55 гр.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП по статье 296 ч. 2 “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта“. Подозреваемый находится под подпиской.

Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего, а также с какой целью мужчина хранил у себя наркотики.