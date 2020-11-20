Ежегодно 20 ноября всё мировое сообщество отмечает Всемирный день ребенка. За годы независимости в Казахстане ратифицированы 15 международных документов, и первым из них стала Конвенция о правах ребёнка, передает Otyrar.KZ.

В стране 6 млн 330 тыс. детей до 18 лет.

В Казахстане принято свыше 45 нормативных правовых актов, регулирующих права и гарантии детей и подростков.

Конституция Республики Казахстан (статья 27) провозглашает, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» провозглашает, что все дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, социального и имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей или других законных представителей.

В республике 10 712 дошкольных организаций. Ими охвачены 864 900 детей, или 75,4% от общего числа детей 1-6 лет.