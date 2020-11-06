Сейчас в Шымкенте самый разгар ореховой поры. Уже две недели, как на рынках города появились грецкие орехи урожая-2020.

Каждая опытная хозяйка-кулинарка обязательно сделает в эти дни запас орехов. Теми же хлопотами сегодня заняты и заготовители кондитерских сетей города, уж им-то в их ремесле без грецких орехов ни шагу ступить.

РАБАТ напомнит своим читателям о полезных свойствах этого чудо-ореха и даст советы о том, как покупать, хранить и применять этот чудо-продукт природы.

ЕЩЕ ИЗ ДЕТСТВА

Мои первые воспоминания об этом орехе связаны с детством. Мама была отменным кулинаром и очень любила работать именно с грецким орехом. Запах замешанного ею теста (почему-то насыщенно желтого цвета) с вкраплениями ореха и изюма, с легким запахом ванили, а иногда – корицы, до сих пор стоит передо мной. Тесто дозревало в самом теплом углу кухни под льняным полотенцем в большой эмалированной кастрюле зеленого цвета. Это для кексов. Рулеты были отдельной песней. Для них орехи вместе с изюмом пропускались через мясорубку, иногда перемалывался только изюм, а орехи просто слегка придавливались скалкой… Когда выпечка была готова и весь дом насквозь пропитывался запахом сдобы, все садились за стол, и мама придирчиво осматривала разрез каждого рулета. Подавалось это съедобное великолепие роскошной нарезкой на плоских блюдах. «Вам чай с лимоном, с молоком, с вареньем?» Казалось, что ничего вкуснее такого чаепития на свете быть не может… Одно сокрушало маму – дорогая цена орехов. На учительскую зарплату много их было не купить. Поэтому спайка «орехи – праздник» основательно засела в мозгу. Благо теперь мы можем позволить себе покупать их гораздо чаще.

ПОЧЕМУ «ГРЕЦКИЙ»?

Несмотря на то, что ареал произрастания орехового дерева весьма обширен – от Америки до Средней и Центральной Азии, включая Балканы, Кавказ, название «грецкий» закрепилось за этим орехом. Произошло это из-за того, что первые крупные поставки целебных орехов в Россию были именно из Греции.

Родиной самих орехов является Северная Индия. А это относительно близко к нам.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Грецкий орех заслуженно считается одним из самых полезных продуктов. Он идеален для тех, кто хочет укрепить память, стать умнее и здоровее. Это настоящий аристократ среди орехов.

Ежедневное и постоянное употребление хотя бы одного грецкого ореха, может значительно снизить вероятность атеросклероза. В ядрах грецкого ореха содержится железо, кобальт, цинк и медь. Кроме того, в грецких орехах много витаминов. Потребление этих плодов помогает при диабете, стрессе, сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии.

Грецкий орех может помочь мужчинам восстановить потенцию. 75 г грецких орехов, съедаемых ежедневно, делают сперму мужчины более качественной.

Употребление орехов является хорошей профилактикой аденомы и простатита.

Женщины могут есть орехи хотя бы для того, чтобы придать коже эластичность и красоту. Также из грецких орехов можно делать косметическое молочко, а отвар листьев грецкого дерева – отличное средство для мытья и укрепления волос.

Регулярное употребление ореха с медом эффективно при малокровии и истощении.

Оградить свой организм от радиации можно, ежедневно употребляя по 4-5 грецких орехов.

Они полезны при авитаминозе.

Недавно в Российской газете было опубликовано мнение доктора медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марты Гуаш Ферре. По ее словам, данный продукт намного полезнее для сердца, чем для мозга, на что указывает специфический «питательный профиль» этих орехов.

По словам доктора, грецкие орехи отличает от других повышенное содержание альфа-линоленовой кислоты, которая представляет собой омега-3 жирную кислоту, подобную той, что содержится в рыбе.

Согласно результатам исследований Марты Гуаш Ферре, грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля. Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Эксперт добавила, что два года назад были обнародованы результаты ее исследования, проведенного вместе с группой ученых. Их вывод: употребление трех порций грецких орехов в неделю снижает риск смерти от различных причин на 45%.

Вы не поверите, но, оказывается, регулярное употребление грецких орехов помогает сбросить лишний вес. Ведь не секрет, орехи – очень сытная пища. За один прием организм человека может усвоить не более 100 граммов орехов. Калорийность на 100 грамм сухих очищенных ядер составляет 654 ккал. Ощущение сытости вам обеспечено.

Южный Казахстан – йододефицитный район. Орех полезен для нас, южноказахстанцев, особенно тем, у кого проблемы с щитовидкой. В ядрах грецкого ореха много йода, который восстановит его баланс в организме и поможет щитовидной железе функционировать нормально.

ПРОСТО ФАКТЫ ОБ ОРЕХАХ

* Орехи на 60-70% состоят из жиров. При этом в их составе нет «вредного» холестерина, зато полезных жирных кислот предостаточно.

* В 90% смертельных случаев, вызванных приступом аллергии, виноваты орехи. Страдающий аллергией на орехи человек может умереть даже от одной крошки, добавленной в мороженое.

* Заплесневелый арахис может вызвать тяжелые заболевания. Токсины, которые выделяет плесневый грибок, поражают любой ослабленный орган, а болезнь при этом диагностируется с трудом.

* Из кедровых орехов делают сливки, превосходящие по питательности сливки из коровьего молока.

* Урожай отдельно стоящего дерева грецкого ореха может быть равен почти 500 кг.

* Самый дешевый орех – арахис.

* Грецкие орехи − незаменимый продукт в вегетарианском меню: они содержат больше белка, чем любое мясо.

ОРЕХ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Если у будущей мамы нет аллергии на грецкий орех, то это самый что ни на есть ее продукт.

Благодаря своему спазмолитическому действию, орех снимает головные боли. Поскольку беременным противопоказаны многие болеутоляющие средства, то орех в этом случае будет просто находкой.

Два-три орешка могут утолить голод будущей мамы, если хочется есть, а время еще не подошло.

Распространенной проблемой у будущих мам является пониженный гемоглобин. Но и в этом вам поможет грецкий орех. Стоит просто смешать измельченные ядра с медом и натертой кожурой лимона и принимать эту смесь внутрь.

Грецкий орех содержит большое количество йода, за счет чего предохранит беременную женщину от заболеваний щитовидной железы.

Вещества, содержащиеся в этих орешках, обладают мочегонным действием, которое не допустит задержки лишней жидкости в организме будущей мамы.

Иммуностимулирующие и общеукрепляющие свойства грецкого ореха также очень важны для женщины в период беременности.

Но есть и некоторые предостережения к употреблению ореха.

Грецкий орех − сильный аллерген, поскольку содержит много белка. Это свойство может навредить не только маме, но и ребенку, поскольку одним из последствий такой аллергии может быть астма. Исходя из этого, в день можно есть не больше двух-трех орешков.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвах и колитах грецкий орех противопоказан в связи с его способностью вызывать раздражение слизистых.

Людям, страдающим запорами, тоже не стоит злоупотреблять грецкими орехами, поскольку высокое содержание жиров в их составе только усугубит ситуацию.

Нейродермит, псориаз, экзема и другие кожные заболевания также являются причиной отказаться от этого плода, чтобы не допустить обострения этих болезней.

КАК ВЫБИРАТЬ ОРЕХ

Воспользуемся советами жительницы Шымкента Галины Чебаковой. «Я покупаю орехи на Верхнем и Крытом рынках, а еще на ярмарке возле центрального стадиона. С началом сезона всегда держу в сумке весы и щипцы (орехоколку), – поясняет хозяйка. – Выбираю самый черный, некрасивый орех или несколько орехов. Раскалываю их (продавцы, как правило, не против), и решаю – покупать или нет. Сразу у одного продавца много не покупаю. Всегда веду торг, когда беру 3-4 кг орехов, цену немного скидывают».

А как же хранить орехи? На этот вопрос Галина ответила так: «Во-первых, придя домой с рынка, я всегда тщательно мою купленные орехи. Они же сушились, лежа на земле, где-то на кошме или пленке. Мою орехи в воде и, если надо мне их срочно почистить, то заливаю их крутым кипятком минут на 10. Воду сливаю. Тогда их намного легче чистить. Очищенные орехи или сразу использую, или же высыпаю в полиэтиленовый пакет и помещаю в морозильник. Они там прекрасно хранятся, не прогоркают».

Готовим из орехов

Сухофрукты с орехами и медом

Для приготовления понадобится: 200 г кураги; 200 г изюма; 200 г чернослива; 100 г фиников; 1 ст. грецких орехов; 0,5 ст. меда.

Сухофрукты все промойте и пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. При желании можно добавить и другие сухофрукты: сушеные яблоки и груши, инжир и так далее. Грецкие орехи или смесь орехов порубите в крошку, но не измельчайте слишком сильно. Отправьте подготовленные сухофрукты и орехи в неокисляемую емкость. Добавьте мед и все перемешайте. Количество меда можно увеличить или уменьшить в зависимости от вкусовых предпочтений. Готовую смесь переложите в сухую и чистую банку, накройте крышкой и отправьте для хранения в холодильник.

Пирог «Мазурка»

Сладкий пирог с изюмом и орехами.

Ингредиенты: мука пшеничная – 200 г; сахар – 200 г; орехи грецкие – 150 г; изюм – 150 г; яйцо куриное – 2 шт.; сода – 1/2 ч. л.

Почистить и измельчить орехи. Хорошо промыть изюм, слегка просушить. Взбить яйца с сахаром. Добавить соду. В полученную массу добавить муку. Хорошо перемешать. Добавить орехи и изюм.

Кладем на хорошо разогретый лист, смазанный сливочным маслом. Время приготовления: 30 минут.

Пирог лучше разрезать в горячем виде.

Фаршированный чернослив

Чернослив хорошо промыть. Удалить косточку, если ее уже нет, то открыть сам плод чернослива и на место косточки поместить четвертинку ореха. Выложить это в вазочку и перед подачей на стол сверху присыпать сахарной пудрой. Красота и вкуснотища!

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА