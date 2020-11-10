С 10 ноября Комитет уголовно-исполнительной системы приостановил прием посетителей на длительные свидания.⠀

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по COVID-19, объявлением «желтой» и «красной» зоны по уровню заболеваемости КВИ в 5 областях, а также в целях предотвращения заноса инфекции и распространения вируса в учреждениях УИС введено требование о приостановлении длительных свиданий во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом краткосрочные свидания будут предоставляться согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК.⠀

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В учреждениях предусмотрены телефонные и видеозвонки, посредством которых, осужденные, в том числе подозреваемые, обвиняемые и подсудимые смогут поддерживать связь с защитниками, родственниками и иными лицами в порядке, предусмотренном статьей 17 Закона Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества».⠀

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Напоминаем, в учреждениях Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областей введен режим обсервации, предусматривающий временный запрет как на длительные, так и на краткосрочные свидания.⠀

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Прием передач будет осуществляться вне зависимости от предоставления свиданий.⠀

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В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача от 23 октября 2020 года № 57, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, Комитет уголовно-исполнительной системы вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в учреждениях УИС.⠀