2021 новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 августа 2022 года в Казахстане.⠀

Всего в стране подтверждено 1 354 615 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 958, в городе Алматы – 345, в городе Шымкент – 18, в Акмолинской области – 65, в Актюбинской области – 63, в Алматинской области – 62, Жетысуской области — 75, в Атырауской области – 13, в ВКО – 20, в Абайской области — 25, в Жамбылской области – 41, в ЗКО – 32, в Карагандинской области – 150, в Улытауской области — 20, в Костанайской области – 20, в Кызылординской области – 38, в Мангистауской области – 15, в Павлодарской области – 41, в СКО – 14, в Туркестанской области – 6.



Всего в стране выздоровело 1 313 820 человека от COVID-19,передает OTYRAR со ссылкой на МВК.

На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (–27 129+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 539 пациент, на амбулаторном уровне – 25 812 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 37 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациент,

на аппарате ИВЛ – 4 пациент.

Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.