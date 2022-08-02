2021 новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки

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Зарина Бахытжанова
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коронавирус

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 августа 2022 года в Казахстане.⠀

Всего в стране подтверждено 1 354 615 случая, из них:

        • в городе Нур-Султан – 958,
        • в городе Алматы – 345,
        • в городе Шымкент – 18,
        • в Акмолинской области – 65,
        • в Актюбинской области – 63,
        • в Алматинской области – 62,
        • Жетысуской области — 75,
        • в Атырауской области – 13,
        • в ВКО – 20,
        • в Абайской области — 25,
        • в Жамбылской области – 41,
        • в ЗКО – 32,
        • в Карагандинской области – 150,
        • в Улытауской области — 20,
        • в Костанайской области – 20,
        • в Кызылординской области – 38,
        • в Мангистауской области – 15,
        • в Павлодарской области – 41,
        • в СКО – 14,
        • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране выздоровело 1 313 820 человека от COVID-19,передает OTYRAR со ссылкой на МВК.

На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (–27 129+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 539 пациент, на амбулаторном уровне – 25 812 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 37 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациент,
  • на аппарате ИВЛ – 4 пациент.

Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.

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