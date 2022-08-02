2021 новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 августа 2022 года в Казахстане.⠀
Всего в стране подтверждено 1 354 615 случая, из них:
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- в городе Нур-Султан – 958,
- в городе Алматы – 345,
- в городе Шымкент – 18,
- в Акмолинской области – 65,
- в Актюбинской области – 63,
- в Алматинской области – 62,
- Жетысуской области — 75,
- в Атырауской области – 13,
- в ВКО – 20,
- в Абайской области — 25,
- в Жамбылской области – 41,
- в ЗКО – 32,
- в Карагандинской области – 150,
- в Улытауской области — 20,
- в Костанайской области – 20,
- в Кызылординской области – 38,
- в Мангистауской области – 15,
- в Павлодарской области – 41,
- в СКО – 14,
- в Туркестанской области – 6.
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Всего в стране выздоровело 1 313 820 человека от COVID-19,передает OTYRAR со ссылкой на МВК.
На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (–27 129+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 539 пациент, на амбулаторном уровне – 25 812 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 37 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациент,
- на аппарате ИВЛ – 4 пациент.
Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.