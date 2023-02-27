Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ

The Wall Street Journal опубликовали засекреченный разведывательный доклад, недавно предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.

В нем рассказывается о том, что пандемия COVID-19 результат несчастного случая в лаборатории Китая, от куда произошла утечка.

Ранее у США было неопределенное мнение по поводу происхождения вируса, но в докладе 2021 года, подготовленный офисом директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, все-таки назвали вероятную версию.

Но тем не менее, разведка все еще продолжается. А мнения разных частей разведки расходятся. Минэнерго придерживается версии ФБР, которые сообщили, что вирус плод утечки в лаборатории. Другие же считают, что COVID-19 возник в результате естественной передачи вируса.