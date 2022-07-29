Выздоровевших от коронавируса в Казахстане свыше 1000 человек

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Зарина Бахытжанова
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коронавирус

В Казахстане 1571 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане — 670,
  • в городе Алматы — 624,
  • в городе Шымкент — 0,
  • в Акмолинской области — 0,
  • в Актюбинской области — 10,
  • в Алматинской области — 6,
  • в Жетысуской области — 43,
  • в Атырауской области — 13,
  • в ВКО — 41,
  • в Абайской области — 0,
  • в Жамбылской области — 35,
  • в ЗКО — 15,
  • в Карагандинской области — 40,
  • в Улытауской области — 13,
  • в Костанайской области — 0,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангистауской области — 17,
  • в Павлодарской области — 9,
  • в СКО — 0,
  • в Туркестанской области — 21.

Всего в стране выздоровело 1 306 614 человека от COVID-19.

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 24 285 человек (–24 080+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 490 пациент, на амбулаторном уровне – 22 795 пациентов, передаёт OTYRAR со ссылкой на МВК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 36 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациент,
  • на аппарате ИВЛ – 5 пациент. 

Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.

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