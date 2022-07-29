Выздоровевших от коронавируса в Казахстане свыше 1000 человек

В Казахстане 1571 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
- в городе Нур-Султане — 670,
- в городе Алматы — 624,
- в городе Шымкент — 0,
- в Акмолинской области — 0,
- в Актюбинской области — 10,
- в Алматинской области — 6,
- в Жетысуской области — 43,
- в Атырауской области — 13,
- в ВКО — 41,
- в Абайской области — 0,
- в Жамбылской области — 35,
- в ЗКО — 15,
- в Карагандинской области — 40,
- в Улытауской области — 13,
- в Костанайской области — 0,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангистауской области — 17,
- в Павлодарской области — 9,
- в СКО — 0,
- в Туркестанской области — 21.
Всего в стране выздоровело 1 306 614 человека от COVID-19.
На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 24 285 человек (–24 080+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 490 пациент, на амбулаторном уровне – 22 795 пациентов, передаёт OTYRAR со ссылкой на МВК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 36 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациент,
- на аппарате ИВЛ – 5 пациент.
Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.