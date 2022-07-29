Выздоровевших от коронавируса в Казахстане свыше 1000 человек

В Казахстане 1571 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане — 670,

в городе Алматы — 624,

в городе Шымкент — 0,

в Акмолинской области — 0,

в Актюбинской области — 10,

в Алматинской области — 6,

в Жетысуской области — 43,

в Атырауской области — 13,

в ВКО — 41,

в Абайской области — 0,

в Жамбылской области — 35,

в ЗКО — 15,

в Карагандинской области — 40,

в Улытауской области — 13,

в Костанайской области — 0,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области — 17,

в Павлодарской области — 9,

в СКО — 0,

в Туркестанской области — 21.

Всего в стране выздоровело 1 306 614 человека от COVID-19.

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 24 285 человек (–24 080+ и 205 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 490 пациент, на амбулаторном уровне – 22 795 пациентов, передаёт OTYRAR со ссылкой на МВК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 36 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациент,

на аппарате ИВЛ – 5 пациент.

Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.