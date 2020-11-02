В Туркестане полным ходом ведутся работы по прокладке асфальта на тех улицах, где подрядчики завершили прокладку коммуникаций.

На 81 улице, протяженностью 106 км, где подведены водо-, электро и — газоснабжение, запланировано провести средний ремонт дорог. По дороге по направлению в Шаульдер — от улицы Жибек жолы до проспекта Бекзата Саттарханова — дорожники укладывают асфальт. Если раньше эта дорога была двухполосной, то сейчас она 4-х полосная. Рабочие займутся прокладкой тротуара и освещением.

Байдулла ОРАЗБЕКОВ, руководитель отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта г. Туркестан: На сегодня на 4 км из 6, 5 км проводится укладка асфальта. После завершения строительства люди, направляющиеся в Шаульдер из Шымкента, не будут заезжать в город, а напрямую в объезд доедут до назначенного пункта».

Шынар Оразова