Огромное спасибо нашим читателям – они иногда подкидывают в РАБАТ такие интересные и неординарные темы, что без их подсказки нам бы и в голову не пришло, что такая проблематика вообще существует в природе…

Вот и в этом случае, в редакцию позвонил читатель Владимир Юлдашев и сказал, что готов поделиться информацией… о ядерных взрывах близ нашего благословенного Шымкента! Первая мысль: ну-у, думаю, а почему бы ему не поведать о высадке инопланетян на площади Аль-Фараби, или о чем-нибудь другом в том же роде – жутком, невероятном и фантастическом…

Однако, мой скепсис быстро улетучился, когда я ознакомилась с кое-какими печатными материалами, сравнительно недавно сбросившими с себя таинственной «секретный» гриф. Да, и в нашей, тогда еще Чимкентской области, проводились ядерные испытания. Конечно, эти «штучные» локальные взрывы даже близко нельзя поставить рядом с трагедией несчастного Семипалатинского полигона… Но, во-первых, сам этот полигон был, как говорится, специально приспособленным местом для ядерных экспериментов.

А во-вторых, информация об испытаниях в этой зоне никогда не была тайной за семью печатями, а значит, подлежала определенному контролю и отслеживанию. Ну а у нас? Кто тогда знал – кроме узкого круга посвященных – о самом факте этих взрывов? Кто тогда взвешивал их на весах здоровья людей, имевших несчастье оказаться в этих «сталкерских» зонах повышенной радиации? Но, начнем по порядку…

МИРНЫЙ АТОМ В ГОСТИ К НАМ

Кое-какие данные о подобных взрывах просочились в казахстанскую печать только в 2011 году, когда этой проблемой стало активно заниматься ОО «Информационно-аналитический центр «Сухбат». Благодаря их пронырливой изыскательской работе стало известно, что в период с 1965 по 1988 годы в СССР было произведено 124 так называемых мирных ядерных взрыва (МЯВ), конечно, исключительно в интересах народного хозяйства. На Казахскую же ССР пришелся 81 мирный взрыв, а в совокупности было взорвано 95 ядерных зарядов – включая Семипалатинский полигон. География подземных ядерных ударов охватывала восемь областей Казахстана – Гурьевскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Мангышлакскую, Целиноградскую, Чимкентскую, Уральскую и Кустанайскую.

Все перечисленные «сотрясения почвы» укладывались в рамки секретной программы АН-19 «Использование подземных ядерных взрывов в народном хозяйстве и для производства делящихся трансурановых элементов». В 1965 году она плавно перетекла в Государственную программу № 7 с менее пугающим названием – «Ядерные взрывы для народного хозяйства». Какую же пользу могли принести эти испытания народному благополучию? Приведу целый блок из документа, опубликованного аналитическим центром «Сухбат»: «Взрывы производились в целях сейсмозондирования земной коры с целью поиска структур, перспективных для разведки полезных ископаемых; создания полезных емкостей; интенсификации добычи нефти; создания плотин, каналов, водохранилищ; получения трансурановых элементов и ряда других назначений». Эта «взрывоопасная» программа так бы и продолжала выполняться еще долгие годы, если б не случился глобальный ядерный катаклизм – Чернобыльская катастрофа – которая породила мощное антиядерное движение по всей советской стране. Народные «гроздья гнева» были настолько внушительны по энергетике и массовости, что в 1988 году программу «МЯВ» срочно пришлось свернуть… Впрочем, если честно, никакие народные волнения и волеизъявления никогда бы не сдвинули глыбу государственной целесообразности. И не такие волнения успокаивали… Просто грянула горбачевская «Перестройка» – с ее «ускорением, гласностью и демократизацией». И которая впоследствии благополучно похоронила не только ядерную, но и многие другие программы, в том числе и социальные…

ПОД СОБСТВЕННЫМ «МЕРИДИАНОМ»

Теперь о наших «доморощенных» земельных потрясениях. На круглом столе руководитель «Информационно-аналитического центра «Сухбат» Владимир Жаринов обнародовал такие факты: «В 1973 году на территории бывшей Чимкентской, потом Южно-Казахстанской, а ныне Туркестанской области – в границах Сузакского и Отырарского районов – произведены два подземных ядерных взрыва мощностью 6,3 килотонны в целях сейсмозондирования. Первый прогремел 19 августа, второй 19 сентября. Первый взрыв назывался «Меридиан-2» – он состоялся в 230 километрах юго-восточнее Джезказгана, а второй – «Меридиан-3» – в 90 км юго-западнее Туркестана.

По свидетельству ученых, эти, так называемые мирные взрывы, помимо самого факта их проведения, «приводят к вторичным геологическим, геохимическим, радиохимическим и радиобиологическим процессам, длительностью от нескольких минут – до нескольких сотен и даже тысяч лет. Вопрос последствий от МЯВ на Южно-Казахстанской территории, – отметил В. Жаринов, – до сих пор остается открытым. Необходимо провести исследование и проработать этот вопрос с точки зрения безопасности жизни людей». Докладчик подчеркнул, что никакой информации о проведенных взрывах в официальных источниках им обнаружить не удалось. Данные о дате, месте, назначении взрывов, мощности зарядов – были добыты аналитиками из Интернета…

Так может быть все это – не более чем миф, созданный слабонервными нашими согражданами? Однако, в подтверждение реальности событий, были приведены свидетельства очевидцев-современников. Один из них дал интервью корреспонденту информационного агенства «BBNews.kz�, в котором рассказал о том, как жителям региона объясняли причины внезапного «грохота» и «столбов пыли»:

«В то время я работал бухгалтером фермы совхоза «Овцевод» Кызылкумского района (позже аул Маякум Отырарского района ЮКО), – вспоминал социальный инспектор Отырарского райсобеса Бектан Батыркулов. – 19 сентября 1973 года я услышал сильнейший грохот и увидел взметнувшийся к небу столб пыли. Нам никто не сказал, что это было на самом деле. Потом стали говорить, что таким образом искали нефть». (Что вообще-то входило в цели программы МЯВ (Е. Л.). «А в начале 1990-х годов к нам приезжали представители антиядерного движения «Невада-Семей». Они измеряли дозиметром уровень радиации. Я сам видел своими глазами, что на глубине взрыва прибор показал уровень излучения в 17 Р (Рентген), а рядом на земле – 131 Р… Они, представители, сказали, что здесь был произведен ядерный взрыв. А оболочка над местом взрыва – как скорлупа, которая впитала в себя радиацию, и через некоторое время это даст о себе знать». Насколько научно такое объяснение в разнице повышенного радиационного фона – я не знаю. Но к свидетельствам очевидцев надо относиться с полной серьезностью, тем более, что они не единичны…

Чем же все-таки была вызвана озабоченность общественности к событиям почти полувековой давности? Не сравнить же их последствия, например, с результатами взрыва водородной бомбы в южной части Тихого океана, когда в районе атолла Эниветок напрочь исчез целый остров Элугелаб… А в том-то и дело, что радиация для человека – враг невидимый и коварный, и ее «поведение» до конца еще не изучено. Хотя, и того, что изучено, хватает с лихвой.

Вот что говорится в Википедии: «Воздействие радиации на человека называют облучением. Основу этого воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма. Облучение может вызвать нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь»… Не дай Бог оказаться в лучах такой недоброй славы…

НЕИЗВЕСТНОЕ – РЯДОМ

Теперь перехожу вплотную к рассказу нашего читателя. Переданные им сведения, конечно, не претендуют на научную достоверность, но несомненно заслуживают внимания. В этом году он побывал в местности, которая расположена где-то за горой Ордабасы близ поселка Монтайтас, – и обнаружил там четыре воронки неизвестного происхождения. Заинтересовался. В его памяти всплыли воспоминания 20-летней давности: в небе он видел яркую вспышку, которая напоминала падение крупного метеорита – во всяком случае, это было первое, что пришло в голову… Так вот, обнаружив странные воронки, он было и подумал, что нашел следы былого космического происшествия. Одна воронка особенно впечатляла своими размерами: примерно 350 метров в ширину и более ста метров в глубину. Увиденное он сфотографировал (фото прилагается). Так бы он и пребывал в уверенности, что наткнулся на вещественное доказательство падения небесного тела, если бы ему по дороге не встретился местный чабан. Тот был сравнительно молод, но охотно рассказал, о том, что говорили о воронках местные старожилы. А они, причем, с однозначной уверенностью утверждали, что воронки – это следы ядерного взрыва, произведенного… в 1957 году. (То есть, еще до МЯВ-программы). К тому же, чабан для достоверности присовокупил еще одну деталь. Примерно раз в год-два к воронке приезжают какие-то люди из СЭС (?) и делают какие-то замеры. Связаны ли они с замерами уровня радиации, никто не знает, но в том, что воронки – это следствие ядерных взрывов – в поселке никто не сомневается…

У нас нет права и компетенции выстраивать какие-либо конспирологические гипотезы – это дело специалистов. Но то, что наши люди срослись с мыслью, что радиация вольно гуляет по нашим просторам – несомненный «медицинский» факт…

Кстати, в процессе работы над статьей меня все же пронзила одна конспирологическая мысль: что-то уж слишком часто в этой «радиационной» теме встречается цифра «19»! Вот и мирная ядерная программа раньше проходила под эгидой АН-19… Вот и взрывы у нас под боком случились 19-го числа – и в августе, и в сентябре… И – о, ужас! – поразивший планету вирус – тоже называется «КОВИД-19»… Ладно, не надо пугаться – у человечества неисчерпаемый запас прочности. Все у нас будет хорошо!

Елена ЛЕТЯГИНА