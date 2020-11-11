Во время несения службы на одной из улиц областного центра оперуполномоченный УП г. Туркестана старший лейтенант полиции Жандос Кундызбаев заметил заблудившегося маленького мальчика, передает Otyrar.KZ.

Полицейский сразу же поспешил к ребенку и спросил его о родителях, однако внятного ответа получить не удалось. Тогда страж порядка посадил ребенка в служебную автомашину и стал прочесывать улицы города, расспрашивая прохожих, не знает ли кто родителей малыша.

В результате непродолжительных поисков, старший лейтенант Жандос Кундызбаев нашел его родителей и передал им найденного ребенка. Родители мальчика, которые также искали пропавшего сына, очень обрадовались, когда он нашелся.

Как выяснилось, взрослые были заняты домашними делами, когда их 3-летний сын играя во дворе вышел на улицу через открытые ворота. Малыш прошел несколько улиц и заблудился, в это время его и нашел полицейский и вернул домой живым и здоровым.