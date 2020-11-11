потерялся мальчик

Во время несения службы на одной из улиц областного центра оперуполномоченный УП г. Туркестана старший лейтенант полиции Жандос Кундызбаев заметил заблудившегося маленького мальчика, передает Otyrar.KZ.

Полицейский сразу же поспешил к ребенку и спросил его о родителях, однако внятного ответа получить не удалось. Тогда страж порядка посадил ребенка в служебную автомашину и стал прочесывать улицы города, расспрашивая прохожих, не знает ли кто родителей малыша.

В результате непродолжительных поисков, старший лейтенант Жандос Кундызбаев нашел его родителей и передал им найденного ребенка. Родители мальчика, которые также искали пропавшего сына, очень обрадовались, когда он нашелся.

Как выяснилось, взрослые были заняты домашними делами, когда их 3-летний сын играя во дворе вышел на улицу через открытые ворота. Малыш прошел несколько улиц и заблудился, в это время его и нашел полицейский и вернул домой живым и здоровым.