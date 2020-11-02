Предприниматель из Кентау Бекболат Бекенов построил в городе кислородную станцию.

Общая стоимость станции, способной наполнять 250 кислородных баллонов в сутки, составляет 60 млн тенге. Станция находится в центральной больнице города горняков, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Аким города Даурен Махажанов поблагодарил неравнодушного мецената.

«Эпидемия коронавируса, охватившая весь мир, не обошла стороной и нашу страну. Всем известно, что эта ситуация принесла населению значительные трудности. Именно для преодоления таких проблем, при поддержке не только со стороны государства, но и отдельных неравнодушных граждан, оказывается большая помощь поликлиникам и больницам. Мы выражаем слова благодарности таким спонсорам, которые заботятся о нашем населении», — сказал аким города.

Стоит отметить, что в настоящее время в Кентауской городской больнице нет больных с «COVID-19» и вирусной пневмонией. Однако инфекционный стационар все же готов к приему пациентов. В целях подготовки к возможной следующей волне эпидемии был составлен план и проведена работа по открытию 580 коек. Также в больнице имеется запас медикаментов, который хватит на 2 месяца для лечения короновирусной инфекции и вирусной пневмонии.