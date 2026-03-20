В Кентау открыли современный IT-кабинет в колледже

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Инициатива направлена на реализацию долгосрочной стратегии развития страны, ускорение цифровой трансформации и внедрение технологий ИИ.

В рамках данной инициативы в Кентауском политехническом колледже открылся специализированный IT-кабинет. Проект ориентирован на развитие цифровых навыков студентов и подготовку востребованных специалистов для современного рынка труда.

В церемонии открытия принял участие аким города Жандос Тасов. Он ознакомился с материально-технической базой учебного заведения, где созданы все условия для получения качественного образования.

Новый кабинет оснащён современными компьютерами, программным обеспечением и учебными ресурсами, необходимыми для изучения информационных технологий, программирования и цифровых решений. Это позволит студентам получать актуальные знания и практические навыки.

Открытие IT-кабинета в Год искусственного интеллекта станет важным шагом для внедрения элементов ИИ в образовательный процесс, развития проектной деятельности, подготовки к профессиональным конкурсам и формирования навыков работы с интеллектуальными системами.

В колледже отмечают, что кабинет станет ключевой площадкой для реализации программ цифровой трансформации образования, а также будет способствовать развитию сотрудничества с работодателями и партнёрами в сфере высоких технологий.

Кентауский политехнический колледж является одной из ведущих организаций технического и профессионального образования региона. Учебное заведение активно внедряет современные технологии, обновляет материально-техническую базу и развивает дуальное обучение в партнёрстве с холдингом Alageum Electric.

В настоящее время в колледже обучается более 800 студентов по 11 специальностям и 20 квалификациям. Образовательный процесс обеспечивают свыше 60 квалифицированных преподавателей.