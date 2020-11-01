Погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте, сообщают синоптики РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ожидается +19..+9 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +6..+19 °C, без осадков, легкий ветер.