Местами ожидаются метель, усиление ветра, туман, гололед.

На погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над северными регионами республики, в связи с чем ожидаются осадки, преимущественно снег, на севере-сильный снег. Местами ожидаются метель, усиление ветра, туман, гололед.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Карагандинской, Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – порывы 23-28 м/с. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гололед, низовая метель, в Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах 25 м/с. В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской области – гололед. В Кызылординской области местами, в Мангыстауской области ночью на северо-востоке области ожидается гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается +8..+2 °C, без осадков, свежий ветер. Завтра: +4..-1 °C, преимущественно без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, слабый ветер.