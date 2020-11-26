ЗАГС Управления занятости и социальной защиты населения города Шымкент переехал в новый населенный пункт.

То есть этот отдел, который раньше обслуживал дом микрорайона «Нурсат» по улице Байтерекова 989, теперь продолжит работу в микрорайоне Нурсат дом №46 «А».

Отдел при соответствующем отделе отвечает за государственную регистрацию рождений, государственную регистрацию отцовства, государственную регистрацию браков (супругов), государственную регистрацию разводов (супругов), государственную регистрацию усыновлений, смену имени, отчества и фамилии. и обеспечивает государственную регистрацию о смерти. Также работает по восстановлению, перевыпуску сертификатов и удалению записей.