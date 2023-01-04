Дворец бракосочетания в Шымкенте разбирают по частям

В Шымкенте разбирают Дворец бракосочетания. Причина — неактуальность, сообщает OTYRAR со ссылкой на ELITAR.KZ

Молодожены уже регистрируются в режиме онлайн, а представители ЗАГСов приезжают на тои для красивой регистрации. Это и привело к закрытию «Неке сарайы» в центре Шымкента.

Дворец бракосочетаний, построенный в 2010 году по программе социальной ответственности бизнеса, открывал первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

По задумке архитекторов, купол дворца напоминал традиционный головной убор невесты — саукеле, но сейчас этого самого купола уже нет. На месте «Неке сарайы» уже во всю строят гостиницу.

«Инвестор хочет построить там гостиницу. Теперь браки заключаются в онлайн-режиме, и дворец пустовал. Пышные и красивые церемонии там уже давно не проводятся, получается, что здание не приносило никакой, прибыли предпринимательнице, она решила, что там будет гостинца для гостей города», — рассказал Заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент Нурбол Жунусбеков.

Когда закончатся ремонтные работы и как будет называться новая гостиница, пока не сообщается.