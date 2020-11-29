Противодиверсионная безопасность и защита военных объектов с учетом последних событий в мире – это задачи первостепенной важности. В этой связи, в одной из воинских частей Шымкентского гарнизона прошло занятие по противодиверсионной безопасности с привлечением должностных лиц, ответственных за организацию службы войск.

При проведении занятия были рассмотрены вопросы по повышению противодиверсионной защищенности военных объектов, организации взаимодействия дежурного по части с органами внутренних дел, правилам осмотра автомобилей, проверки груза и сопровождающих лиц, допуска на территорию части посетителей, военнослужащих других частей, организации патрулирования на территории части и алгоритм действий патруля в различных ситуациях.

Руководитель на учебной точке, проводивший занятие по организации патрулирования, акцентировал внимание на дополнительном снаряжении патруля – малой пехотной лопате, с которой военнослужащие должны уметь обращаться и использовать её при самообороне с элементами армейского рукопашного боя.

«Одним из основных путей поддержания высокой боевой готовности частей и подразделений является четкая организация службы войск, призванная привести всю их жизнь и деятельность в мирное время в полное соответствие с требованиями общевоинских уставов и других руководящих документов. Качественное улучшение организации службы войск находится в прямой зависимости от подготовки командиров, штабов, их умения руководить ею», — отметил майор Дархан Джургумбаев.