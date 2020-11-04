ТОО «Bіzhon» — один из лучших предприятий в стране, которое шьет около 5 миллионов медицинских масок в месяц.

Маски одноразовые, трехслойные.

А «Казмедпром» является первой медицинской компанией в Казахстане, которая производит все виды медицинских перчаток. Производственная площадка создана в 2016 году. Предприятие площадью 1,2 га расположено в индустриальной зоне «Онтустик». На сегодняшний день здесь выпускают 170-200 тысяч штук перчаток в день. Среди них стерильные, нестерильные, диагностические, натуральные и синтетические медицинские перчатки, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В компании работает 68 человек. В ближайшем времени планируется производство перчаток промышленного и бытового назначения.

Данные медицинские изделия продаются не только в Шымкенте, но и на рынках страны.