Ко Дню города в Шымкенте запустили новое производство

В южном мегаполисе открыли производство «Экофарм» по производству защитной одежды и изделий медицинского назначения.

Производство запущено в индустриальной зоне «Тассай», десь работают 150 человек. Учреждение оснащено современным оборудованием и может выпускать 17 видов защитной одежды в количестве 600 тысяч единиц, 500 тысяч медицинской одежды, 20 млн медицинских масок и респираторов и около 1 млн медицинских очков.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель акима города Шынгыс Мукан. В своем выступлении он отметил, что за 4 года обретения Шымкентом статуса города республиканского значения, улучшилось в разы социально-экономическое положение.

«На сегодняшний день в ИА «Тассай» общая сумма инвестиций составляет порядка 45 млрд. долл. реализуется 37 проектов. Уверен, что сегодняшний проект придаст большой импульс экономическому процветанию города и созданию новых рабочих мест в сфере производства медицинских изделий. Хочу поздравить всех с Днем города и пожелать, чтобы проект рос и процветал», — сказал Шынгыс Мукан.