По поручению начальника Департамента полиции города Шымкента генерал-майора полиции Е. Жумаханбетова сотрудники полиции в выходные дни раздали маски в местах массового скопления людей и водителям транспорта.

Стражи порядка в очередной раз разъяснили жителям, что в борьбе с пандемией важно соблюдать санитарные правила и принимать меры предосторожности.

Полицейские раздали маски с специальной надписью «I love Shymkent» на основных улицах города и в местах массового скопления граждан. Также полицейские останавливали водителей и вручали им маски. В ходе мероприятия полицейскими было роздано более 4000 масок.

Сотрудники Департамента полиции города Шымкент призывают всех жителей города соблюдать меры предосторожности. Берегите себя и своих близких.