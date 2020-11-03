Жительницы Кентау наведались в Шымкент, чтобы на одном из рынков города стащить одежду из бутика.

Шымкентские полицейские их задержали.

28 октября текущего года в Управление полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент обратилась продавщица одного из магазинов одежды на рынке города. В своем заявлении она указала, что неизвестные лица украли женскую одежду из магазина, причинив ей материальный ущерб в размере 150000 тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК (Кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые инспекторы полиции Управления полиции Абайского района с помощью камер Центра оперативного управления выявили и доставили в полицию жительниц города Кентау 1972 и 1963 г.р.