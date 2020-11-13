Полицейские Туркестанской области задержали женщину, подозреваемую в самоуправстве.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что две бывшие родственницы, проживающие в Шымкенте, силой отобрали у нее золотые серьги и увели со двора бычка.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Тулькубасского РОП по статье 389 УК РК “самоуправство”. Сотрудники районного отдела полиции сразу же прибыли на место происшествия, где установили, что потерпевшая вышла замуж и в течение недели развелась.

Спустя время, ее золовки потребовали возвращения “выкупа за невесту”, в результате чего между ними вспыхнула ссора. После того, как им не удалось вернуть деньги, бывшие родственницы забрали с собой золотые серьги невестки и бычка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тюлькубасского РОП установили нарушительниц и доставили одну из них, подозреваемую в самоуправстве, в отдел полиции. Незаконно отобранное имущество вернули владелице. Подозреваемая находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.