Задержан начальник РОВД Тюлькубасского района

Подполковника полиции Данияра Меирхана подозревают в самоуправстве, передает OTYRAR.

Сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Шымкента задержан начальник Тюлькубасского РОВД ДП Туркестанской области Данияр Меирхан по факту самоуправства завладения автомашины марки «KIA Sorento» из автосалона ТОО «GCA-Оңтүстік».

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания городской полиции. Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК «Самоуправство».

Подробности дела были опубликованы в Telegram канале журналиста Михаила Козачкова.

22 апреля в управление собственной безопасности ДП г. Шымкента поступило обращение от представителя автосалона. Женщина просила принять меры в отношении подполковника полиции Данияра Меирхана, который злоупотребляя доверием завладел новой автомашиной «KIA Sorento» 2022 года выпуска стоимостью 21 млн 990 тысяч тенге.

Как оказалось, подозреваемый еще в январе месяце, воспользовавшись связями с представителем автосалона, оформил автомобиль на имя своей знакомой. Договор купли-продажи был составлен на имя некой Мадияровой.

Машину регистрируют в СпецЦОНе, далее уже в марте авто снимается с учета Мадияровой и оформляется на имя Данияра Меирхана. При этом, спустя время представители салона обращаются к Мадияровой за тем, чтобы та оплатила оставшуюся сумму 16 млн 112 тысяч тенге и еще более 1 млн за счет колебания курса доллара. Мадиярова заявляет, что никакого отношения к покупке транспортного средства не имеет.

А начальник Тюлькубасского РОВД в то время отказывается выплачивать долги, возвращать автомобиль и угрожает приостановить деятельность самого автосалона.

После заявления представителя компании подполковника полиции арестовали и водворили в изолятор временного содержания. От дачи показаний Данияр Меирхан отказался.