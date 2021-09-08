В Туркестанской области полицейские задержали сельчанина, присвоившего скот соседей.

В дежурную часть Казыгуртского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что сосед самовольно присвоил себе двух ее овец. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 200 тысяч тенге.

Получив сообщение, стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. В ходе расследования полицейские изъяли у подозреваемого незаконно присвоенных овец и вернули законной владелице. Как выяснилось, домашний скот проник на соседний двор.

Под предлогом, что скотина съела часть огурцов, подозреваемый забрал двух овец, а остальную отару выставил за двор. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 389 УК РК “Самоуправство”. Выясняются все обстоятельства произошедшего.