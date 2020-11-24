25 ноября 2020 года в 11.00 часов в г. Шымкент путем запуска электросирены будет проверена система оповещения.

ДЧС г. Шымкент просит граждан не паниковать и соблюдать спокойствие.

Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включается для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Услышав этот сигнал, люди должны включить все доступные средства получения информации – телеканалы, радио, чтобы получить инструкцию о действиях в сложившейся ситуации, сообщает группа связи с общественностью ДЧС г. Шымкент.