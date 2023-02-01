1 марта по всему Казахстану включат сирены

1 марта с 9:00 по 12:00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЧС. Звуковой сигнал «Внимание!» это предупредительный сигнал для горожан, который включается при экстренных случаях либо угрозе.

Услышав его, необходимо выполнить ряд действий:

включить телевизоры и радиоприемники;

прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.