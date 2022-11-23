Сирены прозвучат в третьем мегаполисе

Жители Шымкента услышат сирены, оповещающие о чрезвычайной ситуации. Произойдет это 24 ноября в 9:00 часов.

Таким образом городской департамент по чрезвычайным ситуациям проведет проверку подачи единого сигнала оповещения «Внимание всем!».

В рамках республиканского командно-штабного учения «Қыс-2022» на территории города с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты будут отработаны практические действия по ликвидации ЧС.

В рамках учения на территории города 24 ноября в 09.00 часов будет проведена техническая проверка системы оповещения с запуском электросирен.

Автоматически будут перехвачены каналы телевидения и радио, чтобы информировать население о чрезвычайной ситуации.

Данное мероприятие проводится с целью доведения до населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения «Внимание всем!».

Уважаемые жители и гости города! Просим соблюдать спокойствие, проявить терпение и не поддаваться панике.