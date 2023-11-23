23 ноября в Шымкенте прозвучит единый сигнал оповещения «Внимание всем!»

С 23 по 24 ноября текущего года пройдут Республиканские командно-штабные учения “Қыс-2023”.

В рамках учения 23 ноября 2023 года в 12.55 часов будет проведена проверка системы оповещения города Шымкент с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом теле-радиовещания.

Напоминаем, что для привлечения внимания населения при возникновении чрезвычайной ситуации включаются электросирены, сиренно-речевые устройства или другие сигнальные средства, тем самым подается единый сигнал оповещения «Внимание всем!».

Услышав этот сигнал, населению необходимо незамедлительно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и т.д.) для получения сведений и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Департамент по ЧС города Шымкент просит граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике.