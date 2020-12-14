14 летний подросток из Туркестанской области пытался заработать денег и лишился пальцев правой руки. На кирпичном заводе он проработал всего два дня.

Ерасыл Жумабек рассказал, что 3 октября он впервые вышел на работу. В тот день он проработал девять часов, но ему не заплатили ни копейки, пообещав выдать расчет на следующий день. Все произошло 4 октября, говорит Ерасыл, когда во время работы от резкого окрика бригадира он упал на ленту, что подавала грунт в дробилку.

«Я сам упал на ленту. Даже не понял, куда меня потянуло. Едва моя рука попала внутрь, как машина ее просто начала мельчить. Я хотел ее вытянуть, но не получилось. Станок обрубил мне пальцы, а вокруг висело мясо. Если бы моя рука снова отросла», — говорит Ерасыл ЖУМАБЕК.

Ерасыл — первенец многодетной семьи. О том, что сын ушел на работу, мать даже не догадывалась. Говорит, о произошедшем она узнала от врачей, которым пришлось удалить пальцы кисти правой пуки. После этого, говорит женщина, ей кто-то позвонил с кирпичного завода и предложил 500 тысяч тенге. По ее словам, ей пригрозили, мол, не возьмешь – купим на эти деньги и прокуроров и суд. Мать Ерасыла также говорит, что с нею связались с трудовой инспекции и предложили написать заявление, мол, ее сын получал зарплату.

«Я написала и в трудовую инспекцию, и в РОВД. А так как дело не двигалось с мертвой точки, обратилась к вам. В прокуратуре мне отвечают, что дело в РОВД, в РОВД ссылаются на акт из трудовой инспекции. Да и его, говорят, дадут не мне лично, а моему адвокату», — говорит мама Ерасыла Турсынай АБУТАЛИПОВА.

В трудовой инспекции слова матери Ерасыла опровергли, мол, не могли их специалисты предложить такое.

По словам еще одного подростка, ранее работавшего на заводе, помимо Ерасыла, там были и другие школьники и даже девушки. Всех их, якобы, собирала некая женщина, которая сажала их в ГАЗель и везла на завод. Мальчишка рассказал, что с доходов каждого подростка она, якобы, получала по тысяче тенге.

«Из Шубарсу везут в село Бадам. Одна женщина, повар. Все остальные – школьники. Много девочек тоже. Девочки складывают готовые кирпичи», — рассказал друг Ерасыла Адилет ТОРЕБЕКОВ.

Мы также связались с руководством кирпичного завода, где произошел инцидент. Но получить комментарий так и не получилось.

В полиции заявили по данному инциденту ведется расследование.

«На сегодняшний день продолжается досудебное расследование по статье 156 «Нарушение правил охраны труда». Назначен ряд экспертиз. Обвинительное заключение по делу в отношении ТОО будет передано в суд», — рассказала Салтанат КАРАКОЗОВА, официальный представитель ДП Туркестанской области.

Сейчас на заводе нет никого, кроме охранника. В инспекции труда сообщили, что владельца завода оштрафовали на более чем 180 тысяч тенге. А родные подростка уверяют, что никто с завода так и не пришел и не поинтересовался его состоянием. Сейчас они настаивают на том, чтобы владельцы предприятия помогли Ерасылу с приобретением протеза.

Анастасия Новикова