В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (далее МТСЗН РК) прошло заседание Координационного совета по борьбе с наихудшими формами детского труда.

В мероприятии приняли участие представители первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, заместители акимов Туркестанской и Карагандинской областей Арман Сабитов и Ермек Алпысов, председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк и другие.

Открывая работу заседания, Акмади Сарбасов отметил, что 2021 год объявлен Международным годом борьбы с детским трудом.

По данным Международной организации труда (далее – МОТ), численность работающих детей за прошедшее десятилетие сократились на 38%, однако 152 млн детей по-прежнему вовлечены в детский труд.

«Детский труд означает работу, которая представляет опасность для здоровья ребенка или служит препятствием в получении им образования либо наносит ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. Не случайно решение проблем детей включается в число приоритетных национальных задач», – сказал вице-министр.

Казахстаном ратифицированы основополагающие конвенции МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» и «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда».

Также в республике реализуются План мероприятий по искоренению наихудших форм детского труда на 2020-2022 годы и План мероприятий Правительства РК по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021 – 2023 годы, которые направлены на:

— борьбу с наихудшими формами детского труда;

— предотвращение принудительного труда, в том числе эксплуатации детского труда на хлопковых полях, табачных плантациях, строительных и иных объектах, проведение государственного контроля над недопущением использования детского труда;

— мониторинг и обмен данными между компетентными органами в отношении рекламных объявлений и информационных материалов в СМИ и Интернете, связанных с торговлей людьми и детской порнографией и порождающих спрос на такие услуги.

Контроль, направленный на защиту трудовых прав несовершеннолетних, осуществляется уполномоченными государственными органами (инспекция труда, прокуратура, управления образования).

«Государственными инспекторами труда в ходе проверок в 2019 и в 2020 году выявлено по 5 фактов незаконного привлечения несовершеннолетних к труду, по которым работодатели привлечены к административной ответственности. В текущем году выявлен 1 факт в СКО, по которому юридическое лицо также привлечено к административной ответственности. По данным МОН РК, в 2020 году выявлено 136 фактов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе», вместе с тем информация по данным фактам не передана в местные инспекции труда для принятия соответствующих мер к работодателям», – сообщил Акмади Сарбасов.

Проведенный анализ показал, что эксплуатация несовершеннолетних чаще всего допускается в летнее каникулярное время. К труду привлекаются дети в возрасте от 12 до 18 лет у субъектов малого бизнеса, в местах торговли на рынках, на автомойках и станциях ремонта автотранспортных средств, в пунктах общественного питания. Наиболее характерным нарушением является отсутствие трудовых договоров.

В ходе заседания заместители акимов Туркестанской и Карагандинской областей проинформировали о выявленных резонансных случаях использования детского труда в 2020 году. Представители МОН РК и МВД РК рассказали о проводимой работе по вопросу эксплуатации детского труда.

Подводя итоги обсуждения, Акмади Сарбасов рекомендовал:

— продолжить работу по реализации Плана мероприятий по искоренению наихудших форм детского труда на 2020-2022 годы;

— усилить и проводить постоянную информационно-разъяснительную работу в регионах, на предприятиях и в коллективах республики в соответствии с Планом Координационного совета;

— обеспечить выявление малообеспеченных семей и оказать комплексную помощь для их выхода из состояния бедности (трудоустройство в рамках Госпрограммы «Еңбек», предоставление грантов и др.)

— МОН РК ежеквартально направлять информацию в МТСЗН РК о количестве выявленных фактов детского труда;

— МВД РК направлять информацию в МТСЗН и МОН РК о неблагополучных семьях, для защиты прав детей в указанных семьях;

— Главному государственному инспектору РК организовать повышение квалификации государственных инспекторов труда по вопросу выявления наихудших форм детского труда.