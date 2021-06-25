Факты нарушения трудового законодательства в отношении 14 несовершеннолетних установили сотрудники Комитета по охране прав детей МОН РК.

Работодатели привлекли к работе 14 подростков, не заключив с ними трудовой договор. При этом дети трудились на протяжении всего рабочего дня.

Это было выявлено в ходе национальной информационной кампании против эксплуатации детского труда.

В рамках мероприятия велись разъяснительные беседы и информирование населения о проблеме эксплуатации детского труда и ее последствиях для ребенка и общества.

«Информационная кампания была проведена во всех регионах страны. В ходе разъяснительных работ установлены факты незаконного использования детского труда в Туркестанской, Карагандинской и Акмолинской областях. Были нарушены права четырнадцати подростков, которые работали официантами в кафе и разнорабочими на строительных площадках. Работодатели незаконно привлекали их к труду на полный рабочий день, хотя по закону несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Также с подростками и их родителями не были заключены трудовые договоры», – сказал председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев.

После выявленных фактов незаконного привлечения детей к труду с работодателями и родителями несовершеннолетних проведены разъяснительные беседы.

Отметим, что согласно трудовому законодательству РК учащимся, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешается выполнение в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью.

Дети в возрасте от 14 до 16 лет должны работать не больше 24 часов в неделю, подростки от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю.

При этом обязательно заключение трудового договора с самим несовершеннолетним, его родителем, опекуном, попечителем или усыновителем.