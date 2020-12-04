Аким города Шымкент Мурат Айтенов, на брифинге в Нур-Султане, подробно рассказал о бюджете города на этот год.

По его словам, бюджет текущего года, по сравнению с прошлым годом, увеличился в 1,8 раза и составил 455,4 млрд тенге.

Кроме того, в связи с пандемией было оптимизировано 9,5 млрд тенге за счет других расходов, таких как материально-техническая база госорганов, культуры и спорта, а сэкономленные средства перенаправлены на расходы здравоохранения, дезинфекцию, дистанционное обучение.

В том числе, по словам акима города, было сокращено финансирование футбольного клуба «Ордабасы», который не оправдал надежд, заняв пятую строчку в турнирной таблице и покинул Еврокубок.

— Мы третий мегаполис страны и наша футбольная команда должна быть в тройке лидеров. Сэкономленные бюджетные деньги мы направили на борьбу с коронавирусом. Мы хотели достичь в Еврокубке каких-то уровней. Как только мы вылетели из Еврокубка, сразу же бюджет был сокращен на 2,5 млрд тенге. И на следующий год он станет меньше, — прокомментировал Мурат Айтенов.

Что касается тренера команды Кахабера Цхададзе, то вопрос — останется он или нет — будет решаться на заключительном совещании по итогам футбольного сезона.