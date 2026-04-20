Шымкент 2026: сколько город заработал и на что потратил

В управлении финансов Шымкента подвели итоги за первые два месяца 2026 года. Если перевести сухие цифры на обычный язык, картина получается любопытная: денег в городскую казну пришло значительно больше, чем ожидали, а тратят их в основном на детей и комфорт на улицах.

Откуда в казне деньги?

Всего за январь и февраль Шымкент пополнил свой бюджет на 116,2 миллиарда тенге. Это на 14,5 миллиардов больше, чем планировали власти изначально. Основной доход — это наши налоги, которые принесли почти 76 миллиардов тенге. В лидерах здесь социальный налог, который составил 3,5 миллиарда, и подоходный — на 2,4 миллиарда тенге.

Но есть и моменты, где реальность сильно превзошла прогнозы. Например, по статье «неналоговые поступления» (это штрафы, доходы от аренды госимущества и прочее) город получил 2,8 миллиарда тенге, хотя в планах стояла скромная сумма в 70 миллионов. То есть фактически собрали в 40 раз больше. Еще 3,1 миллиарда тенге город выручил, продав часть своих активов или имущества — это тоже в несколько раз выше плана.

На что уходят наши тенге?

Тратит город тоже активно — за два месяца освоено более 95 миллиардов тенге. Почти три четверти всех расходов (73,5%) — это социальная сфера.

Абсолютный рекордсмен по тратам — образование. На школы, детские сады и кружки выделили сразу 60,4 миллиарда тенге. Чтобы был понятен масштаб: на содержание обычных средних школ ушло почти 45 миллиардов, еще 9 миллиардов — на садики, а 1,5 миллиарда — на развитие детского творчества и секции.

Остальные деньги в социальной сфере распределились так: на выплату пособий и поддержку тех, кому сейчас трудно, направили 3,7 миллиарда тенге. Поликлиники и больницы получили 2,4 миллиарда, а на культурные мероприятия, библиотеки и спорт потратили 3,5 миллиарда тенге. Чтобы в городе было безопасно и спокойно, на охрану порядка ушло 2,3 миллиарда.

Дороги, свет и чистота

На инфраструктуру и развитие экономики город направил около 17 миллиардов тенге. Самая большая статья здесь — транспорт и дороги. Из 8 миллиардов тенге больше половины (5 миллиардов) вложили в ремонт и строительство дорожной сети, а 2,7 миллиарда направили на поддержку работы автобусных парков.

На то, чтобы город был чистым и уютным, потратили 4,3 миллиарда тенге. Большая часть этой суммы ушла именно на благоустройство улиц и дворов, а остаток — на жилищное и коммунальное хозяйство. Примерно столько же — 4,3 миллиарда — выделили на сельское хозяйство и экологические вопросы. А вот на архитектуру и новые строительные проекты в начале года ушло пока меньше всего — около полумиллиарда тенге.

Динамика: город растет

Если сравнить цифры за последние три года, видно, что Шымкент становится всё «дороже». В начале 2024 года расходы города составляли 62 миллиарда, а сегодня мы вплотную приблизились к отметке в 100 миллиардов тенге за тот же период. Денег в бюджете стало больше, и основные силы сейчас брошены на молодежь и городскую среду.